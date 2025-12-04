Petites bêtes aquatiques

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Les petites bêtes aquatiques des mares de la forêt sont passionnantes à observer, et surtout très belles à contempler ! Venez découvrir leur écosystème fascinant !

Prévoir pantalon, bottes et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.

Départ de l’Office de Tourisme.

Les petites bêtes aquatiques des mares de la forêt sont passionnantes à observer, et surtout très belles à contempler ! Venez découvrir leur écosystème fascinant !

Prévoir pantalon, bottes et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.

Départ de l’Office de Tourisme. 5 .

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The little aquatic creatures of the forest ponds are fascinating to observe, and above all, beautiful to contemplate! Come and discover their fascinating ecosystem!

Bring pants, boots and water bottle. Dogs are not allowed.

Departure from the Tourist Office.

L’événement Petites bêtes aquatiques Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par ADT 37