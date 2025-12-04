Nature et bout de ficelle

Venez passer un moment en famille dans la nature. Avec seulement de la ficelle et des éléments naturels trouvés sur place, vous apprendrez à fabriquer jeux, instruments de musique, décoration, etc…

Prévoir pantalon, chaussures fermées et gourde. Chiens non acceptés.

RDV à l’Office de Tourisme.

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Come and spend some family time in nature. With only string and natural elements found on site, you’ll learn to make games, musical instruments, decorations, etc…

Bring pants, closed shoes and a water bottle. Dogs not allowed.

Meeting point at the Tourist Office.

L’événement Nature et bout de ficelle Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par ADT 37