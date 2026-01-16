Spectacle Arboredanse Loches

Spectacle Arboredanse

La compagnie Arboredanse présentera sa nouvelle pièce chorégraphique basée sur le recueil de poèmes Fêtes Galantes du poète Verlaine.

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cie.arboredanse@gmail.com

English :

The Arboredanse company presents its new choreographic work based on the poet Verlaine’s collection of poems Fêtes Galantes .

