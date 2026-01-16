Spectacle Arboredanse Loches
Spectacle Arboredanse Loches samedi 9 mai 2026.
Spectacle Arboredanse
Loches Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 14 EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
La compagnie Arboredanse présentera sa nouvelle pièce chorégraphique basée sur le recueil de poèmes Fêtes Galantes du poète Verlaine.
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cie.arboredanse@gmail.com
English :
The Arboredanse company presents its new choreographic work based on the poet Verlaine’s collection of poems Fêtes Galantes .
L’événement Spectacle Arboredanse Loches a été mis à jour le 2026-01-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire