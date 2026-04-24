Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival de la Fraternité Loches

Festival de la Fraternité Loches

Festival de la Fraternité Loches vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 11 Rue Descartes

Ville : 37600 Loches

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Loches

Festival de la Fraternité

11 Rue Descartes Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:30:00
fin : 2026-05-09 21:30:00

Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09

– Vendredi spectacle Etincelles de voix par l’association Dire & Guérir avec des extraits du Stabat Mater de GW Pergolesi, par l’Ensemble Jubileo
– Samedi Gloria de Vivaldi par l’Ensemble Jubileo, direction Thierry Valet avec la participation de Dire & Guérir et de Josquin des Prés de Poitiers.
Deux programmes exceptionnels
– Vendredi spectacle Etincelles de voix par l’association Dire & Guérir, avec des extraits du Stabat Mater de GW Pergolesi, par l’Ensemble Jubileo
– Samedi Gloria de Vivaldi par l’Ensemble Jubileo, direction Thierry Valet, avec la participation de Dire & Guérir et de Josquin des Prés de Poitiers.   .

11 Rue Descartes Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   contact@jubileo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

– Friday: Etincelles de voix by the association Dire & Guérir with excerpts from GW Pergolesi’s Stabat Mater, performed by Ensemble Jubileo
– Saturday: Vivaldi’s Gloria by Ensemble Jubileo, conducted by Thierry Valet, with the participation of Dire & Guérir and Josquin des Prés de Poitiers.

L’événement Festival de la Fraternité Loches a été mis à jour le 2026-04-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

À voir aussi à Loches (Indre-et-Loire)