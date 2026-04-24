Loches

Festival de la Fraternité

11 Rue Descartes Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:30:00

fin : 2026-05-09 21:30:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09

– Vendredi spectacle Etincelles de voix par l’association Dire & Guérir avec des extraits du Stabat Mater de GW Pergolesi, par l’Ensemble Jubileo

– Samedi Gloria de Vivaldi par l’Ensemble Jubileo, direction Thierry Valet avec la participation de Dire & Guérir et de Josquin des Prés de Poitiers.

Deux programmes exceptionnels

– Vendredi spectacle Etincelles de voix par l’association Dire & Guérir, avec des extraits du Stabat Mater de GW Pergolesi, par l’Ensemble Jubileo

– Samedi Gloria de Vivaldi par l’Ensemble Jubileo, direction Thierry Valet, avec la participation de Dire & Guérir et de Josquin des Prés de Poitiers. .

11 Rue Descartes Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@jubileo.fr

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English :

– Friday: Etincelles de voix by the association Dire & Guérir with excerpts from GW Pergolesi’s Stabat Mater, performed by Ensemble Jubileo

– Saturday: Vivaldi’s Gloria by Ensemble Jubileo, conducted by Thierry Valet, with the participation of Dire & Guérir and Josquin des Prés de Poitiers.

L’événement Festival de la Fraternité Loches a été mis à jour le 2026-04-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire