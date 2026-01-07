InConstance Loches

InConstance

Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

La Ville de Loches est ravie de vous annoncer la programmation du dernier spectacle de Constance au printemps prochain, en ouverture de la saison Culture & Patrimoine. Dans InConstance , actuellement en tournée nationale, l’artiste incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle.

Chroniqueuse récurrente sur France Inter après de multiples passages dans l’émission de Laurent Ruquier On ne demande qu’à en rire , Constance signe un 6e spectacle drôle et bouleversant.

J’ai longtemps cru que j’étais invincible. Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie. Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre. Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. Constance. 25 .

Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

An explosive, unstructured surrealist comedy! Six actors poetically and humorously question the meaning of existence, and the relationship between happiness, lies and privilege, with incisive writing inspired by an old-fashioned, egocentric bourgeoisie.

