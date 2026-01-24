Fête des Plantes et des Jardins Loches

Fête des Plantes et des Jardins

Rue Paul Delvaux Loches Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-05-08 10:00:00

2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Depuis plus de 30 ans, la fête des plantes et des Jardins permet une ouverture au public sur notre établissement et le travail de nos élèves. C’est l’occasion de flâner dans l’arborétum parmi les artisans, maraichers, pépiniéristes etc…

Venez faire de plein de plantes et plants pour votre jardin !

Rue Paul Delvaux Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 80 20 lhp.ste-jeanne-arc@apprentis-auteuil.org

English :

For over 30 years, the Fête des Plantes et des Jardins has been opening up our school and our students’ work to the public. It’s a chance to stroll through the arboretum and meet craftsmen, market gardeners, nurserymen and more…

Come and stock up on plants and seedlings for your garden!

