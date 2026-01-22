Visite Archi’Curieuse Les Escaliers

Porte royale Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:30:00

fin : 2026-05-15 16:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Découvrez Loches comme vous ne l’avez jamais vu. Loches regorge d’un patrimoine remarquable, mais si pour une fois on s’attardait sur les détails ?! Marche après marche, chaque escalier grimpé vous en apprendra un peu plus sur son histoire et sur la ville de Loches.

Sur réservation.

Découvrez Loches comme vous ne l’avez jamais vu. Loches regorge d’un patrimoine remarquable, mais si pour une fois on s’attardait sur les détails ?! Si pour une fois, on regardait la ville différemment ?! Si cette fois-ci on observait des éléments cachés, méconnus ou insolites ?

Dans cette série des visites Archi’Curieuses, le service du Patrimoine vous propose de vous arrêter sur des éléments d’architecture remarquable mais que l’on ne regarde jamais.

Marche après marche, chaque escalier grimpé vous en apprendra un peu plus sur son histoire et prendre de la hauteur vous offrira une chance de mieux connaître la ville.

Sur réservation. 5 .

Porte royale Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the centenary of Louis Delaporte?s death, take a trip back to the 19th century to discover the great Lochois of the time. Lemesle, Lansyer and Lobin all left their mark on the town?s history, and sometimes even its architecture. Reservations required.

L’événement Visite Archi’Curieuse Les Escaliers Loches a été mis à jour le 2026-01-22 par ADT 37