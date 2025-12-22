Lecture d’albums jeunesse, Loches

Lecture d’albums jeunesse

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

2026-01-14 15:00:00

2026-02-18 17:00:00

2026-01-14 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-15 2026-05-13 2026-06-10

Le temps d’une, deux ou dix histoires, profitez en famille des lectures à voix haute de Danielle. Un mercredi par mois, plongez dans sa piscine d’albums, et laissez-vous entrainer dans les belles histoires qu’elle lit pour vous.

+33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

English :

For one, two or ten stories, enjoy Danielle’s read-alouds with your family. Two Wednesdays a month, she puts down her suitcases of books. Choose one, or take advantage of her suggestions, and let yourself be drawn into the beautiful stories she reads for you.

