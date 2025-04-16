Après-midi jeux de société Loches
Après-midi jeux de société Loches mercredi 10 juin 2026.
Loches
Après-midi jeux de société
24 avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10 17:00:00
Date(s) :
2026-06-10
En famille, seul ou entre amis, venez jouer à la médiathèque. Le Ludobus prend ses quartiers et s’installe avec des dizaines de jeux de société. Jeux de rapidité, de concertation, ludiques ou stratégiques, vous y trouverez forcément de quoi vous amuser !
Un thème différent chaque mois.
En famille, seul ou entre amis, venez jouer à la médiathèque. Le Ludobus prend ses quartiers et s’installe avec des dizaines de jeux de société. Jeux de rapidité, de concertation, ludiques ou stratégiques, vous y trouverez forcément de quoi vous amuser !
Janvier Jeux à rôles (masquez vos intentions !)
Février Jeux coopératifs (parce qu’ensemble c’est plus drôle)
Mars Jeux d’observation (as-tu un œil de lynx?)
Avril Jeux d’enquêtes
Juin Petits jeux à emmener partout .
24 avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com
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English :
Come and try out all the games on PEP37’s travelling toy library! A different theme every month.
Wednesday February 28 > humorous games
L’événement Après-midi jeux de société Loches a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 37
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