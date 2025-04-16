Loches

Après-midi jeux de société

24 avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :

2026-06-10

En famille, seul ou entre amis, venez jouer à la médiathèque. Le Ludobus prend ses quartiers et s’installe avec des dizaines de jeux de société. Jeux de rapidité, de concertation, ludiques ou stratégiques, vous y trouverez forcément de quoi vous amuser !

Un thème différent chaque mois.

En famille, seul ou entre amis, venez jouer à la médiathèque. Le Ludobus prend ses quartiers et s’installe avec des dizaines de jeux de société. Jeux de rapidité, de concertation, ludiques ou stratégiques, vous y trouverez forcément de quoi vous amuser !

Janvier Jeux à rôles (masquez vos intentions !)

Février Jeux coopératifs (parce qu’ensemble c’est plus drôle)

Mars Jeux d’observation (as-tu un œil de lynx?)

Avril Jeux d’enquêtes

Juin Petits jeux à emmener partout .

24 avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

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English :

Come and try out all the games on PEP37’s travelling toy library! A different theme every month.

Wednesday February 28 > humorous games

L’événement Après-midi jeux de société Loches a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 37