Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Caesarodunum conférence Tours

Caesarodunum conférence Tours

Caesarodunum conférence Tours jeudi 11 juin 2026.

Adresse : 1 Rue des Minimes

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Tours

Caesarodunum conférence

1 Rue des Minimes Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 20:00:00

Date(s) :
2026-06-11

Caesarodunum, naissance et développement d’une ville romaine
Par Sylvain Janniard, maitre de conférence en histoire romaine à l’université de Tours. Découvrez les origines, l’évolution urbaine de l’ancienne cité antique des Turons. A quoi ressemblait la ville? Comment s’est t’elle structurée?
Caesarodunum, naissance et développement d’une ville romaine
Par Sylvain Janniard, maitre de conférence en histoire romaine à l’université de Tours. Découvrez les origines, l’évolution urbaine de l’ancienne cité antique des Turons. A quoi ressemblait la ville? Comment s’est t’elle structurée? Quels enjeux politiques, économiques et culturels ont marqué son histoire? Après cette conférence, vous regarderez les vestiges de de cette période faste, d’un autre oeil!   .

1 Rue des Minimes Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Caesarodunum, birth and development of a Roman city
By Sylvain Janniard, lecturer in Roman history at the University of Tours. Discover the origins and urban development of the ancient city of the Turons. What did the city look like? How was it structured?

L’événement Caesarodunum conférence Tours a été mis à jour le 2026-05-19 par Tours Val de Loire Tourisme

À voir aussi à Tours (Indre-et-Loire)