Tours

Caesarodunum conférence

1 Rue des Minimes Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11 20:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Caesarodunum, naissance et développement d’une ville romaine

Par Sylvain Janniard, maitre de conférence en histoire romaine à l’université de Tours. Découvrez les origines, l’évolution urbaine de l’ancienne cité antique des Turons. A quoi ressemblait la ville? Comment s’est t’elle structurée?

Caesarodunum, naissance et développement d’une ville romaine

Par Sylvain Janniard, maitre de conférence en histoire romaine à l’université de Tours. Découvrez les origines, l’évolution urbaine de l’ancienne cité antique des Turons. A quoi ressemblait la ville? Comment s’est t’elle structurée? Quels enjeux politiques, économiques et culturels ont marqué son histoire? Après cette conférence, vous regarderez les vestiges de de cette période faste, d’un autre oeil! .

1 Rue des Minimes Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 88

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English :

Caesarodunum, birth and development of a Roman city

By Sylvain Janniard, lecturer in Roman history at the University of Tours. Discover the origins and urban development of the ancient city of the Turons. What did the city look like? How was it structured?

L’événement Caesarodunum conférence Tours a été mis à jour le 2026-05-19 par Tours Val de Loire Tourisme