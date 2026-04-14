Formation – Outils pour une gestion prévisionnelle – Les incontournables, TOURS, Tours
Formation – Outils pour une gestion prévisionnelle – Les incontournables, TOURS, Tours lundi 8 juin 2026.
Formation – Outils pour une gestion prévisionnelle – Les incontournables 8 et 9 juin TOURS Indre-et-Loire
790 € / personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T09:00:00+02:00 – 2026-06-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T17:00:00+02:00
PROGRAMME DE FORMATION
Durée de la formation : 14 heures
Démarche de gestion dans l’enseignement catholique
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Les textes fondateurs
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Les règles institutionnelles d’élaboration de plans et budgets
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Les grandes étapes de la démarche de gestion
Les comptes de résultat
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Résultats de la gestion scolaire : détaillés-simplifiés
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Résultats de la gestion patrimoniale : détaillés-simplifiés
La gestion prévisionnelle
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Les objectifs de la gestion prévisionnelle
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Les procédures d’élaboration du budget de fonctionnement
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Le contrôle budgétaire
La gestion prévisionnelle de trésorerie
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Analyse du cycle de trésorerie
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Construction de tableaux de trésorerie
Le Plan Pluriannuel d’Investissement
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Nécessité d’un Plan Pluriannuel d’Investissement
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Plan de financement des investissements
TOURS 33 rue Blaise Pascal 37000 tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://asrec-centre.sc-form.net/GessicaEDC/(S(1l4z5yyet1bhhbscvrbyd0zz))/Inscription/InsEnLigneDomaine.aspx?S=2&D=OUTILS_POU00002 »}]
Objectifs : Permettre d’intégrer la gestion prévisionnelle dans sa mission, par la connaissance des outils et leur mise en œuvre au service des projets formation gestion prévisionnelle
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