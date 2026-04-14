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Formation – Outils pour une gestion prévisionnelle – Les incontournables, TOURS, Tours

Formation – Outils pour une gestion prévisionnelle – Les incontournables, TOURS, Tours

Formation – Outils pour une gestion prévisionnelle – Les incontournables, TOURS, Tours lundi 8 juin 2026.

Lieu : TOURS

Adresse : 33 rue Blaise Pascal 37000 tours

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif : 790 € / personne

Formation – Outils pour une gestion prévisionnelle – Les incontournables 8 et 9 juin TOURS Indre-et-Loire

790 € / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T09:00:00+02:00 – 2026-06-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T17:00:00+02:00

PROGRAMME DE FORMATION

Durée de la formation : 14 heures

Démarche de gestion dans l’enseignement catholique

  • Les textes fondateurs

  • Les règles institutionnelles d’élaboration de plans et budgets

  • Les grandes étapes de la démarche de gestion

Les comptes de résultat

  • Résultats de la gestion scolaire : détaillés-simplifiés

  • Résultats de la gestion patrimoniale : détaillés-simplifiés

La gestion prévisionnelle

  • Les objectifs de la gestion prévisionnelle

  • Les procédures d’élaboration du budget de fonctionnement

  • Le contrôle budgétaire

La gestion prévisionnelle de trésorerie

  • Analyse du cycle de trésorerie

  • Construction de tableaux de trésorerie

Le Plan Pluriannuel d’Investissement

  • Nécessité d’un Plan Pluriannuel d’Investissement

  • Plan de financement des investissements

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Objectifs : Permettre d’intégrer la gestion prévisionnelle dans sa mission, par la connaissance des outils et leur mise en œuvre au service des projets formation gestion prévisionnelle

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