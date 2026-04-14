Formation – Outils pour une gestion prévisionnelle – Les incontournables, TOURS, Tours

Formation – Outils pour une gestion prévisionnelle – Les incontournables 8 et 9 juin TOURS Indre-et-Loire

790 € / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T09:00:00+02:00 – 2026-06-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T17:00:00+02:00

PROGRAMME DE FORMATION

Durée de la formation : 14 heures

Démarche de gestion dans l’enseignement catholique

Les textes fondateurs

Les règles institutionnelles d’élaboration de plans et budgets

Les grandes étapes de la démarche de gestion

Les comptes de résultat

Résultats de la gestion scolaire : détaillés-simplifiés

Résultats de la gestion patrimoniale : détaillés-simplifiés

La gestion prévisionnelle

Les objectifs de la gestion prévisionnelle

Les procédures d’élaboration du budget de fonctionnement

Le contrôle budgétaire

La gestion prévisionnelle de trésorerie

Analyse du cycle de trésorerie

Construction de tableaux de trésorerie

Le Plan Pluriannuel d’Investissement

Nécessité d’un Plan Pluriannuel d’Investissement

Plan de financement des investissements

TOURS 33 rue Blaise Pascal 37000 tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://asrec-centre.sc-form.net/GessicaEDC/(S(1l4z5yyet1bhhbscvrbyd0zz))/Inscription/InsEnLigneDomaine.aspx?S=2&D=OUTILS_POU00002 »}]

Objectifs : Permettre d’intégrer la gestion prévisionnelle dans sa mission, par la connaissance des outils et leur mise en œuvre au service des projets formation gestion prévisionnelle