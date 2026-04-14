Tours

Rencontre avec l’artiste Suzanne Lafont

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21 19:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Conférence de l’artiste Suzanne Lafont autour de l’exposition intrigues & notes pour une comédie institutionnelle.

Conférence de l’artiste Suzanne Lafont autour de l’exposition intrigues & notes pour une comédie institutionnelle. 4 .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

Conference by artist Suzanne Lafont on the exhibition intrigues & notes pour une comédie institutionnelle.

L’événement Rencontre avec l’artiste Suzanne Lafont Tours a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT 37