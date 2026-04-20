Tours

Westminster University Chamber Singers

76 rue Roger Salengro Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19 22:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Ce concert aura la particularité de s’ouvrir avec le Chœur Bords de Loire, ensemble régional dirigé par Jerzy Krawczyk, offrant ainsi une première partie ancrée dans le territoire et riche en émotions.

Ce concert aura la particularité de s’ouvrir avec le Chœur Bords de Loire, ensemble régional dirigé par Jerzy Krawczyk, offrant ainsi une première partie ancrée dans le territoire et riche en émotions.

Le Westminster University Chamber Singers, chœur de chambre américain composé d’une trentaine de chanteurs, est reconnu pour la finesse de ses interprétations et la pureté de son son choral.

Il proposera un programme mêlant grandes œuvres du répertoire sacré (Mozart, Fauré) et compositions contemporaines (Dan Forrest, Craig Courtney, Will Todd).

Cette soirée offrira au public tourangeau une expérience musicale à la fois intime et ambitieuse, entre talent local et excellence internationale, dans le cadre remarquable de l’Église Sainte Jeanne d’Arc. .

76 rue Roger Salengro Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

A special feature of this concert is that it opens with the Ch?ur Bords de Loire, a regional ensemble directed by Jerzy Krawczyk, offering an emotionally-charged first part rooted in the region.

L’événement Westminster University Chamber Singers Tours a été mis à jour le 2026-04-17 par Tours Val de Loire Tourisme