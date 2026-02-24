Elliott Murphy Tours

Elliott Murphy

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Une légende vivante au Bateau ivre. Une soirée d’histoires, de guitares et de poésie électrique.

New York dans le cœur, Paris en point d’ancrage Elliott Murphy traverse les décennies sans jamais perdre le feu sacré. Cinquante ans après le mythique Aquashow, le songwriter américain continue d’écrire, d’enregistrer, de tourner — et de captiver.

Plus de 50 albums au compteur, des compagnons de route comme Billy Joel, Bruce Springsteen, Phil Collins ou Mick Taylor, un biopic salué par le public (The Second Act of Elliott Murphy), des romans, des nouvelles, des mémoires… Murphy est de cette trempe rare d’artistes pour qui la vie et l’œuvre ne font qu’un.

Son dernier album Infinity (2025), produit et mixé par son fils Gaspard Murphy, prolonge l'histoire intime, électrique, littéraire. Sur scène, le troubadour new-yorkais déploie ce rock élégant et habité qui fait affluer les fidèles.

37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

A living legend at Le Bateau ivre. An evening of stories, guitars and electric poetry.

