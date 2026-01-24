Promenade découverte Amont

Quai André Malraux Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi 2026-05-13 18:00:00

2026-05-13 2026-07-01 2026-09-04 2026-09-11

Balade en zone Natura 2000 , multiples oiseaux de Loire, traces de castors, vestiges d’anciens ports.

Quai André Malraux Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr

English :

Stroll in the Natura 2000 zone, multiple birds of the Loire, traces of beavers, vestiges of ancient ports.

L’événement Promenade découverte Amont Tours a été mis à jour le 2026-01-24 par Tours Val de Loire Tourisme