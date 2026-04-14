Circuit info-logement, Chez Monsieur Henri, Tours

Circuit info-logement Mercredi 3 juin, 15h00 Chez Monsieur Henri Indre-et-Loire

Entrée libre, vous pouvez arriver quand vous voulez entre 15:00 et 18:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Bienvenue au circuit info-logement jeunes !

le rendez-vous idéal pour préparer sa recherche de logement

un événement ouvert à tous les jeunes de 15 à 30 ans

un lieu d’informations, mais sous format ludique

On y parlera de :

La recherche de logement : documents obligatoires, garants,

La demande de logement : social, dans le parc habitat jeunes ou dans le parc privé

Gérer son logement : budget,aides, …

Chez Monsieur Henri 16 rue bernard palissy tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Un parcours pour repartir avec toutes les clés en main pour la recherche de logement ! forum recherche de logement