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Circuit info-logement, Chez Monsieur Henri, Tours

Circuit info-logement, Chez Monsieur Henri, Tours

Circuit info-logement, Chez Monsieur Henri, Tours mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Chez Monsieur Henri

Adresse : 16 rue bernard palissy tours

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : Entrée libre, vous pouvez arriver quand vous voulez entre 15:00 et 18:00

Circuit info-logement Mercredi 3 juin, 15h00 Chez Monsieur Henri Indre-et-Loire

Entrée libre, vous pouvez arriver quand vous voulez entre 15:00 et 18:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Bienvenue au circuit info-logement jeunes !

  • le rendez-vous idéal pour préparer sa recherche de logement
  • un événement ouvert à tous les jeunes de 15 à 30 ans
  • un lieu d’informations, mais sous format ludique

On y parlera de :

  • La recherche de logement : documents obligatoires, garants,
  • La demande de logement : social, dans le parc habitat jeunes ou dans le parc privé
  • Gérer son logement : budget,aides, …

Chez Monsieur Henri 16 rue bernard palissy tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Un parcours pour repartir avec toutes les clés en main pour la recherche de logement ! forum recherche de logement

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