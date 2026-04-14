Circuit info-logement, Chez Monsieur Henri, Tours
Circuit info-logement, Chez Monsieur Henri, Tours mercredi 3 juin 2026.
Circuit info-logement Mercredi 3 juin, 15h00 Chez Monsieur Henri Indre-et-Loire
Entrée libre, vous pouvez arriver quand vous voulez entre 15:00 et 18:00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Bienvenue au circuit info-logement jeunes !
- le rendez-vous idéal pour préparer sa recherche de logement
- un événement ouvert à tous les jeunes de 15 à 30 ans
- un lieu d’informations, mais sous format ludique
On y parlera de :
- La recherche de logement : documents obligatoires, garants,
- La demande de logement : social, dans le parc habitat jeunes ou dans le parc privé
- Gérer son logement : budget,aides, …
Chez Monsieur Henri 16 rue bernard palissy tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Un parcours pour repartir avec toutes les clés en main pour la recherche de logement ! forum recherche de logement
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