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Jeu de piste anniversaire de Velociti Tours

Jeu de piste anniversaire de Velociti Tours

Jeu de piste anniversaire de Velociti Tours samedi 23 mai 2026.

Adresse : 31 Boulevard Heurteloup

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Tours

Jeu de piste anniversaire de Velociti

31 Boulevard Heurteloup Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 13:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Journée de lancement du jeu de piste des 20 ans de Velociti
L’Accueil Vélo et Rando vous propose un circuit à suivre à vélo pour vous faire (re)découvrir les aménagements cyclables mis en place et les prestataires et acteurs du vélo à Tours.

En trouvant les réponses aux questions qui vous seront posées, vous pourrez trouver le mot mystère et ainsi gagner des lots !

Le samedi 23 mai, profitez de la journée de lancement du jeu de piste pour faire des arrêts chez nos partenaires, échanger avec eux et vous rafraîchir. Départ à l’Accueil Vélo et Rando !

Vous pourrez également jouer quand vous le souhaitez en téléchargeant le livret (à partir du 23 mai).   .

31 Boulevard Heurteloup Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 33 17 99  velorando@mobilites-touraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Launch day for Velociti’s 20th anniversary treasure hunt

L’événement Jeu de piste anniversaire de Velociti Tours a été mis à jour le 2026-04-23 par ADT 37

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