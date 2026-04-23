Jeu de piste anniversaire de Velociti Tours
Jeu de piste anniversaire de Velociti Tours samedi 23 mai 2026.
Tours
Jeu de piste anniversaire de Velociti
31 Boulevard Heurteloup Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 13:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Journée de lancement du jeu de piste des 20 ans de Velociti
L’Accueil Vélo et Rando vous propose un circuit à suivre à vélo pour vous faire (re)découvrir les aménagements cyclables mis en place et les prestataires et acteurs du vélo à Tours.
En trouvant les réponses aux questions qui vous seront posées, vous pourrez trouver le mot mystère et ainsi gagner des lots !
Le samedi 23 mai, profitez de la journée de lancement du jeu de piste pour faire des arrêts chez nos partenaires, échanger avec eux et vous rafraîchir. Départ à l’Accueil Vélo et Rando !
Vous pourrez également jouer quand vous le souhaitez en téléchargeant le livret (à partir du 23 mai). .
31 Boulevard Heurteloup Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 33 17 99 velorando@mobilites-touraine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Launch day for Velociti’s 20th anniversary treasure hunt
L’événement Jeu de piste anniversaire de Velociti Tours a été mis à jour le 2026-04-23 par ADT 37
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