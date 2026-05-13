L’Égalité au micro, Musée du Compagnonnage, Tours

L’Égalité au micro Samedi 23 mai, 17h00 Musée du Compagnonnage Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école Claude Bernard de Tours ont interviewé des femmes exerçant des métiers stéréotypés. Ces interviews seront à retrouver sur le parcours audio Wivisites lors de la Nuit des musées et tout au long de l’exposition « Au féminin », qui sera à découvrir à partir du 12 juin et jusqu’au 31 octobre dans la salle capitulaire du musée du compagnonnage.

Musée du Compagnonnage 8 rue Nationale 37000 Tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247216220 https://www.museecompagnonnage.fr Le Musée du Compagnonnage est aménagé dans l’ancienne abbaye bénédictine de Saint- Julien (XIIIe-XVIIIe siècles).

Il évoque l’histoire, les chefs-d’œuvre et les traditions des Compagnons du Tour de France : la serrure à pièges et à secrets d’Emile le Tourangeau, les savants assemblages de charpente, les sabots enchaînés, la pagode en sucre, les anneaux de corde sans fin, etc.

La classe, l’œuvre !

©musée du compagnonnage