Le roi et l’oiseau Tours

Le roi et l’oiseau

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Cette création de ciné-concert Le Roi et L’ oiseau est un projet qui tient à cœur à Chapelier Fou depuis longtemps.

Ce film d’ animation culte, terminé en 1980, a été créé par Paul Grimault sur des textes de Jacques Prévert, d’après La Bergère et le Ramoneur de Hans Christian Andersen. Il constitue un jalon dans l’histoire du dessin animé premier long-métrage d’animation mis en chantier en France, il s‘éloigne des canons du style de Walt Disney et veut proposer au-delà du public d’ enfants et d’ adolescents traditionnel des réflexions philosophiques par le biais d’ une fable politique et sociale. Il est d’autre part une aventure humaine, le fruit de la collaboration étroite de très nombreux techniciens du monde de l’animation, formés au long cours durant les décennies que la création a nécessité 20 .

English :

Le Roi et L? oiseau is a film-concert creation that Chapelier Fou has been working on for a long time.

