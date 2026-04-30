Tours

Dégustation à l’aveugle Cocktails créations

116 Boulevard Béranger Tours Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Embarquement dans le monde des spiritueux, à travers une dégustation à l’aveugle des différents breuvages concoctés, à partir d’ingrédients 100% naturels, par Guillaume TOMCZAK, fondateur de Fons Distillerie (Chambourg-sur-Indre).

Saison culturelle Regards

Embarquement dans le monde des spiritueux, à travers une dégustation à l’aveugle des différents breuvages concoctés, à partir d’ingrédients 100% naturels, par Guillaume TOMCZAK, fondateur de Fons Distillerie (Chambourg-sur-Indre).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 10 .

116 Boulevard Béranger Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Embark on a journey into the world of spirits, with a blind tasting of different beverages concocted from 100% natural ingredients by Guillaume TOMCZAK, founder of Fons Distillerie (Chambourg-sur-Indre).

L’événement Dégustation à l’aveugle Cocktails créations Tours a été mis à jour le 2026-04-30 par ADT 37