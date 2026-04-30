Dégustation à l’aveugle Cocktails créations Tours
Dégustation à l’aveugle Cocktails créations Tours jeudi 4 juin 2026.
Tours
Dégustation à l’aveugle Cocktails créations
116 Boulevard Béranger Tours Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-06-04 20:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Embarquement dans le monde des spiritueux, à travers une dégustation à l’aveugle des différents breuvages concoctés, à partir d’ingrédients 100% naturels, par Guillaume TOMCZAK, fondateur de Fons Distillerie (Chambourg-sur-Indre).
Saison culturelle Regards
Embarquement dans le monde des spiritueux, à travers une dégustation à l’aveugle des différents breuvages concoctés, à partir d’ingrédients 100% naturels, par Guillaume TOMCZAK, fondateur de Fons Distillerie (Chambourg-sur-Indre).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 10 .
116 Boulevard Béranger Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Embark on a journey into the world of spirits, with a blind tasting of different beverages concocted from 100% natural ingredients by Guillaume TOMCZAK, founder of Fons Distillerie (Chambourg-sur-Indre).
L’événement Dégustation à l’aveugle Cocktails créations Tours a été mis à jour le 2026-04-30 par ADT 37
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