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Dégustation à l’aveugle Cocktails créations Tours

Dégustation à l’aveugle Cocktails créations Tours

Dégustation à l’aveugle Cocktails créations Tours jeudi 4 juin 2026.

Adresse : 116 Boulevard Béranger

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Tours

Dégustation à l’aveugle Cocktails créations

116 Boulevard Béranger Tours Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :
2026-06-04

Embarquement dans le monde des spiritueux, à travers une dégustation à l’aveugle des différents breuvages concoctés, à partir d’ingrédients 100% naturels, par Guillaume TOMCZAK, fondateur de Fons Distillerie (Chambourg-sur-Indre).
Saison culturelle Regards

Embarquement dans le monde des spiritueux, à travers une dégustation à l’aveugle des différents breuvages concoctés, à partir d’ingrédients 100% naturels, par Guillaume TOMCZAK, fondateur de Fons Distillerie (Chambourg-sur-Indre).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 10  .

116 Boulevard Béranger Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

Embark on a journey into the world of spirits, with a blind tasting of different beverages concocted from 100% natural ingredients by Guillaume TOMCZAK, founder of Fons Distillerie (Chambourg-sur-Indre).

L’événement Dégustation à l’aveugle Cocktails créations Tours a été mis à jour le 2026-04-30 par ADT 37

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