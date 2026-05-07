Tours

ANTEK Sérotonine

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Sérotonine, c’est “l’hormone du bonheur”.

Dans ce spectacle énergique et percutant, Antek ne propose pas un spectacle sur le bonheur mais un spectacle qui rend heureux.

Artiste polyvalent, il connecte instantanément avec le public dans un spectacle qui mêle histoire personnelle et observations du quotidien.

Du jeune ch’ti catholique de Berck-sur-Mer au parisien fan de fruits et légumes et de Julien Doré, laissez-vous emporter par son regard bienveillant et pétillant derrière ses petites lunettes rouges.

Antek

En 2025, il remporte Comedy Class Saison 2 avec Eric et Ramzy sur Amazon Prime et fait partie de la tournée des zéniths avec la troupe du Jamel Comedy Club.

Vous avez aussi pu le voir à la présentation de saison 13 et 14 du Jamel Comedy Club sur Canal ! 22 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Serotonin is the happiness hormone .

L’événement ANTEK Sérotonine Tours a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 37