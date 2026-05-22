Tours

Les Orgues de Notre Dame la Riche

Rue Georges Courteline Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Chœurs et piano. Sandra Rotinat, Direction Séverin Treille, Piano

Le chœur féminin Les Passion’elles, en Indre-et-Loire depuis 2001, composé d’une quinzaine de chanteuses amatrices et assidues, se produira en complicité avec le chœur Monthevoy, né en Loir-et-Cher, en 2001.

Chœurs et piano. Sandra Rotinat, Direction Séverin Treille, Piano

Le chœur féminin Les Passion’elles, en Indre-et-Loire depuis 2001, composé d’une quinzaine de chanteuses amatrices et assidues, se produira en complicité avec le chœur Monthevoy, né en Loir-et-Cher, en 2001 aussi, constitué d’une quarantaine de membres. Alternativement, puis ensemble, ces formations vous présentent un programme varié traversant les époques, avec des extraits d’oeuvres telles que le Messie de Haendel et l’Ave Maria de Caccini, des Motets de Mozart, de Brahms, sans oublier John Rutter, Ola Gjeilo, Karl Jenkins, et même des chansons françaises !

Organisé par Les Orgues de Notre-Dame-La-Riche. .

Rue Georges Courteline Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire orgues.ndrl.bureau@gmail.com

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English :

Choir and piano. Sandra Rotinat, Direction Séverin Treille, Piano

The women’s choir Les Passion’elles, in Indre-et-Loire since 2001, is made up of some fifteen amateur singers, and will perform in complicity with the Monthevoy choir, born in Loir-et-Cher in 2001.

L’événement Les Orgues de Notre Dame la Riche Tours a été mis à jour le 2026-05-20 par Tours Val de Loire Tourisme