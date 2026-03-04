Monuments en (pleine) forme Tours

Monuments en (pleine) forme

7 Rue de la Psalette Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez vous offrir une parenthèse bien-être au cœur du cloître de la Psalette, un édifice chargé d’histoire.

Envie de vous offrir une parenthèse bien-être au cœur d’un édifice chargé d’histoire ? Et si vous vous accordiez un moment rien qu’à vous en suivant un cours de yoga au cloître de la Psalette ?

Marine, de Holi Carma Yoga, vous propose de venir partager ce moment inédit, hors du temps, sur la terrasse qui surplombe le jardin du cloître, depuis laquelle vous bénéficiez d’une vue imprenable sur la cathédrale.

Pour prolonger ce moment de détente, un thé maté ou un jus de fruits vous sera offert à l’issue du cours.

Ce cours est ouvert à tous, que vous soyez débutant ou confirmé. Des options seront proposées en fonction des aptitudes de chacun. .

English :

Treat yourself to a wellness break in the heart of the Psalette cloister, a building steeped in history.

