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Rocca + Ali’N & Dj Fysh Tours

Rocca + Ali’N & Dj Fysh Tours

Rocca + Ali’N & Dj Fysh Tours vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 146 Rue Édouard Vaillant

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Tours

Rocca + Ali’N & Dj Fysh

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 23:30:00

Date(s) :
2026-05-22

Rocca + Ali’N & Dj Fysh
Rocca + Ali’N & Dj Fysh 20  .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   billetterie@bateauivre.coop

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Rocca + Ali?N & Dj Fysh

L’événement Rocca + Ali’N & Dj Fysh Tours a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 37

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