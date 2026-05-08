Tours

Rocca + Ali’N & Dj Fysh

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 23:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Rocca + Ali’N & Dj Fysh

Rocca + Ali’N & Dj Fysh 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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Rocca + Ali?N & Dj Fysh

L’événement Rocca + Ali’N & Dj Fysh Tours a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 37