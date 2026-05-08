Rocca + Ali’N & Dj Fysh Tours
Rocca + Ali’N & Dj Fysh Tours vendredi 22 mai 2026.
Tours
Rocca + Ali’N & Dj Fysh
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 23:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Rocca + Ali’N & Dj Fysh
Rocca + Ali’N & Dj Fysh 20 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
Rocca + Ali?N & Dj Fysh
L’événement Rocca + Ali’N & Dj Fysh Tours a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 37
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