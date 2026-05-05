EN ROUE LIBRE, Centre commercial L’heure Tranquille, Tours

EN ROUE LIBRE Samedi 9 mai, 11h00 Centre commercial L’heure Tranquille Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

L’Heure Tranquille organise la 2ème édition de son évènement « En roue libre ».

Des acteurs locaux de la mobilité douce seront réunis pour vous faire découvrir des solutions de déplacement plus durables et respectueuses de l’environnement.

Véloop, CO-HOP – Mobil-hop, le Syndicat des Mobilités Douces, Pony, Fil Bleu, le Collectif Cycliste 37 et la Fédération de Triathlon seront présents pour vous accueillir, vous informer et vous conseiller.

Au programme : conseils en mobilité et en sécurité, moments d’échange pour adopter les bons réflexes, découverte de nouveaux modes de transport doux, ainsi qu’une animation immersive pour une expérience à la fois instructive et véritablement récréative.

Pédalons ensemble vers un avenir plus doux et plus durable ​ ​

Centre commercial L’heure Tranquille 59 Avenue Marcel Mérieux – 37200 TOURS Tours 37200 DEUX LIONS Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Le samedi 9 mai, de 11h à 17h, L’Heure Tranquille passe « En Roue Libre » pour une journée dédiée à la mobilité douce !