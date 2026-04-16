Tours

Visite Guidée La Tour Charlemagne au coucher du soleil

15 place Châteauneuf Tours Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-08-20 21:00:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Envie d’un point de vue pour contempler un coucher de soleil ? Du haut de la tour Charlemagne, venez profiter d’une vue sur la ville magnifiée par les couleurs de fin de journée.

Envie d’un point de vue pour contempler un coucher de soleil ? Du haut de la tour Charlemagne, venez profiter d’une vue sur la ville magnifiée par les couleurs de fin de journée.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette visite n’est pas recommandée pour les jeunes enfants de moins de 3 ans, les personnes ayant des problèmes cardiaques, les personnes ayant le vertige, les femmes enceintes. Attention, 248 marches. Tenue et chaussures adaptées.

Jumelles conseillées pour profiter de la vue.

8 personnes maximum 7 .

15 place Châteauneuf Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 88 animation-patrimoine@ville-tours.fr

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English :

Accompanied by a guide, discover the Charlemagne Tower and its belvedere which offers an exceptional view.

The Charlemagne Tower once topped the north arm of the transept of the medieval collegiate church dedicated to Saint Martin, destroyed between 1789 and 1802.

L’événement Visite Guidée La Tour Charlemagne au coucher du soleil Tours a été mis à jour le 2026-04-10 par Tours Val de Loire Tourisme