Tours

Fête Foraine

13 Avenue Camille Chautemps Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-05-17 23:00:00

Date(s) :

2026-04-24

C’est plus de 320 000 visiteurs en un peu moins d’un mois. Quelques surprises en perspective avec de très belles nouveautés…

Si vous cherchez une idée de sortie familiale, rendez-vous à la Fête Foraine.

Si vous cherchez une idée de sortie familiale, rendez-vous à la Fête Foraine de Tours ! C’est plus de 320 000 visiteurs en un peu moins d’un mois, et quelques surprises en perspective avec de très belles nouveautés…

Rendez-vous sur la Place Rochepinard en famille. La fête foraine offre un large panel de réjouissances qui répondent aux attentes de tous. Il y a des manèges pour les romantiques comme pour les amateurs de sensations fortes, des manèges pour les grands comme pour les petits, allant de la traditionnelle pêche aux canards à la toute dernière attraction. .

13 Avenue Camille Chautemps Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@feteforainedetours.com

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English :

That’s more than 320,000 visitors in just under a month. A few surprises in store with some great new attractions..

If you are looking for an idea for a family outing, go to the Fête Foraine.

L’événement Fête Foraine Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par Tours Val de Loire Tourisme