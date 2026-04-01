Fête Foraine Tours
Fête Foraine Tours vendredi 24 avril 2026.
Tours
Fête Foraine
13 Avenue Camille Chautemps Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-05-17 23:00:00
Date(s) :
2026-04-24
C’est plus de 320 000 visiteurs en un peu moins d’un mois. Quelques surprises en perspective avec de très belles nouveautés…
Si vous cherchez une idée de sortie familiale, rendez-vous à la Fête Foraine.
Si vous cherchez une idée de sortie familiale, rendez-vous à la Fête Foraine de Tours ! C’est plus de 320 000 visiteurs en un peu moins d’un mois, et quelques surprises en perspective avec de très belles nouveautés…
Rendez-vous sur la Place Rochepinard en famille. La fête foraine offre un large panel de réjouissances qui répondent aux attentes de tous. Il y a des manèges pour les romantiques comme pour les amateurs de sensations fortes, des manèges pour les grands comme pour les petits, allant de la traditionnelle pêche aux canards à la toute dernière attraction. .
13 Avenue Camille Chautemps Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@feteforainedetours.com
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English :
That’s more than 320,000 visitors in just under a month. A few surprises in store with some great new attractions..
If you are looking for an idea for a family outing, go to the Fête Foraine.
L’événement Fête Foraine Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par Tours Val de Loire Tourisme
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