Le soleil se lève aussi pour les cassos Tours

Le soleil se lève aussi pour les cassos

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 20:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Écrit par Laurène Marx, composé par Rok&Dudu, ce concert est un cri poétique et politique, une fresque de mots brûlants et de rythmes viscéraux. Il en émane quelque chose de beau et de cru, à la fois drôle et douloureux, percutant, frontal et délicat. L’écriture est puissante, l’interprétation poignante.

La musique prolonge le texte, le traverse et le sublime. Elle porte la signature singulière de Rok & Dudu.

Émergeant des scènes militantes queer et indépendantes, ils façonnent une musique aux marges, à la fois brute et abrasive, traversée par des tensions autant que par une certaine forme de tendresse.

On y parle de classe, de drogue, de gloss, de racisme systémique. L’amitié y est interrogée dans les moments de lutte, la précarité racontée dans ce qu’elle a de plus ordinaire … 25 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Written by Laurène Marx, composed by Rok&Dudu, this concert is a poetic and political cry, a fresco of burning words and visceral rhythms. It emanates something beautiful and raw, at once funny and painful, hard-hitting, frontal and delicate. The writing is powerful!

