Le soleil se lève aussi pour les cassos Tours

Écrit par Laurène Marx, composé par Rok&Dudu, ce concert est un cri poétique et politique, une fresque de mots brûlants et de rythmes viscéraux. Il en émane quelque chose de beau et de cru, à la fois drôle et douloureux, percutant, frontal et délicat. L’écriture est puissante !
Écrit par Laurène Marx, composé par Rok&Dudu, ce concert est un cri poétique et politique, une fresque de mots brûlants et de rythmes viscéraux. Il en émane quelque chose de beau et de cru, à la fois drôle et douloureux, percutant, frontal et délicat. L'écriture est puissante, l'interprétation poignante.
La musique prolonge le texte, le traverse et le sublime. Elle porte la signature singulière de Rok & Dudu.
Émergeant des scènes militantes queer et indépendantes, ils façonnent une musique aux marges, à la fois brute et abrasive, traversée par des tensions autant que par une certaine forme de tendresse.
On y parle de classe, de drogue, de gloss, de racisme systémique. L’amitié y est interrogée dans les moments de lutte, la précarité racontée dans ce qu’elle a de plus ordinaire … 25 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Written by Laurène Marx, composed by Rok&Dudu, this concert is a poetic and political cry, a fresco of burning words and visceral rhythms. It emanates something beautiful and raw, at once funny and painful, hard-hitting, frontal and delicate. The writing is powerful!
