Cosmic Psychos + Reverend Beat-Man & Milan Slick Tours

Cosmic Psychos + Reverend Beat-Man & Milan Slick

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 20:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Prépare-toi Tours, la légende punk australienne débarque Cosmic Psychos en concert au Bateau Ivre. Ces vétérans du pub-rock et du punk grunge nous viennent tout droit de Melbourne, avec plus de 40 ans de riffs fuzz, de basse saturée et de paroles crues sur la bière, les bastons et la vie de tous les jours.

Sur scène, ils sont “les blokes” — des gars sans chichi, avec des chansons simples mais redoutablement efficaces, qui ont inspiré Nirvana, Pearl Jam ou encore The Prodigy.

Cette soirée, c’est un shot de punk brut, un gros coup de poing dans la gueule, mais avec le sourire tu viens pour transpirer, pogoter, lever une chope (ou deux) et chanter à tue-tête.

Viens vivre le chaos poli des Cosmic Psychos — et ramène tes potes. 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Get ready, Tours, for Australian punk legend Cosmic Psychos. These pub-rock and grunge punk veterans hail from Melbourne, with over 40 years of fuzz riffs, saturated bass and raw lyrics about beer, beating and everyday life.

