Puppetmastaz + Trifouille 1er Tours

Puppetmastaz + Trifouille 1er

Créatures terrestres, extraterrestres, Puppetmastaz débarquent au Bateau. Depuis 2002, ce collectif de jouets mutants secoue la planète avec un hip-hop électronique débridé, entre satire, énergie brute et humour ravageur. Ils enchaînent les hymnes cultes et les collaborations explosives (Chilly Gonzales, Modeselektor, Le Peuple de l’Herbe…). Leur live, aussi chaotique qu’irrésistible, a envahi les plus grands festivals et plus de 1 000 scènes européennes.

En ouverture, Trifouille 1er activera fils et filtres, radios et magnétos turbulences électroniques, modulations aléatoires, oscilloscopes affolés et fantômes analogiques. Grande fête, tintamarre assuré. 22 .

English :

Earthly creatures, extraterrestrials, Puppetmastaz land at Le Bateau. This collective of mutant toys shakes up the planet with unbridled electronic hip-hop, a mix of satire, raw energy and devastating humor.

Opening the show, Trifouille 1er activates wires and filters, radios and tape recorders.

