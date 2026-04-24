Tours

Les Orgues de Notre Dame La Riche

98 rue de la mairie Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Les Orgues de Notre-Dame-La-Riche invitent l’ensemble La Florinda, solistes, choeur et orchestre, dans un programme dédié à la musique baroque française. Couvrant la deuxième moitié du XVII° siècle et le début du XVIII° siècle, ce concert vous propose de plonger dans la musique du Grand Siècle.

Les Orgues de Notre-Dame-La-Riche invitent l’ensemble La Florinda, solistes, choeur et orchestre, dans un programme dédié à la musique baroque française. Couvrant la deuxième moitié du XVII° siècle et le début du XVIII° siècle, ce concert vous propose de plonger dans la musique du Grand Siècle à la virtuose fantaisie de la tragédie lyrique, merveilleusement représentée par le célèbre Lully, répondra la fervente ardeur de Charpentier et ses pièces sacrées, en passant par l’éclatant Dominus regnavit de Mondonville. Au programme également des œuvres Jean-Baptiste Moreau et d’Antoine Forqueray.épouse de Louis XIV, composa pour ses Demoiselles de Saint-Cyr le poignant Esther, sur Antoine Forqueray. .

98 rue de la mairie Tours 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire orgues.ndlr.bureau@gmail.com

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English :

The Orgues de Notre-Dame-La-Riche invite the ensemble La Florinda, soloists, choir and orchestra, in a program dedicated to French Baroque music. Spanning the second half of the 17th century and the early 18th, this concert plunges you into the music of the Grand Siècle.

L’événement Les Orgues de Notre Dame La Riche Tours a été mis à jour le 2026-04-24 par Tours Val de Loire Tourisme