En nous, Studio, Tours
En nous, Studio, Tours mercredi 29 avril 2026.
En nous Mercredi 29 avril, 19h30 Studio Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T19:30:00+02:00 – 2026-04-29T21:34:00+02:00
Fin : 2026-04-29T19:30:00+02:00 – 2026-04-29T21:34:00+02:00
Projection en avant première du film documentaire En nous et rencontre avec la réalisatrice Juliette Binoche.
Studio 2, rue des Ursulines, Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0573#showmovie?id=24USC »}]
Renc. réal. – En 2007, l’actrice française Juliette Binoche et le danseur et chorégraphe britannique Akram Khan décident de se lancer dans une aventure artistique inédite : Akram veut jouer, Juliet… Studio En nous
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