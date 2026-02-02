Volo + Mesparrow Tours

Volo + Mesparrow

Après une année 2025 pendant laquelle ils sont allés à la rencontre de leur public avec un spectacle Florilège qui célébrait les 20 ans de carrière de leur groupe Volo, Frédo et Olivier seront de retour au Bateau Ivre pour la sortie de leur nouvel album, le 7e, au printemps 2026. Si l’histoire de Volo est très liée à la ville de Tours, elle s’est surtout faite avec le Bateau ivre, salle dans laquelle les frangins viendront partager avec leur public un nouveau spectacle qui fera la part belle aux titres de ce nouvel album tout en redécouvrant la richesse de leur répertoire qui a fait leur longévité.

Mesparrow est autrice, compositrice et interprète, funambule de la voix qu’elle utilise comme une palette pour porter ses textes sensibles. 25 .

If Volo?s history is closely linked to the city of Tours, it is above all with the Bateau ivre, the venue where the brothers will be sharing a new show with their audience.

