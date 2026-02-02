Early Maggots + Unikorn + Soaked

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Slipknot, Korn, Muse… trois univers, trois hommages brûlants pour une soirée cover inédite !

Pas de plaisir coupable mais le bonheur pur de vibrer ensemble sur les hymnes qui ont marqué nos vies !

Les Early Maggots relèvent le défi Slipknot rage, chaos et intensité au plus près du son d’origine.

Unikorn recrée le malaise envoûtant et la puissance hypnotique de Korn, entre guitares abyssales et émotions à vif.

Soaked, enfin, s’attaque au monument Muse, restituant avec brio la virtuosité, la grandeur et l’énergie opératique de Bellamy et ses pairs.

English :

Slipknot, Korn, Muse? three universes, three burning tributes for an unprecedented cover party!

No guilty pleasures, just the pure joy of vibrating together to the anthems that have marked our lives!

L'événement Early Maggots + Unikorn + Soaked Tours a été mis à jour le 2026-02-02