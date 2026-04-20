Mémoires culinaires d’hier et d’antan Tours
Mémoires culinaires d’hier et d’antan Tours samedi 2 mai 2026.
Tours
Mémoires culinaires d’hier et d’antan
116 Boulevard Béranger Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02 16:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Photolangage autour de l’alimentation de nos ancêtres et de leurs souvenirs, de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle.
Photolangage autour de l’alimentation de nos ancêtres et de leurs souvenirs, de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle.
Venez échanger et partager autour des pratiques alimentaires et des traditions culinaires de nos aïeuls. Influencent-elles toujours, et si oui de quelles façons, nos propres habitudes alimentaires ? Que mangeait-on à cette époque marquée par les débuts d’un marché mondialisé ? Comment a-t-elle vu l’émergence de produits et marques industrialisées et par quels moyens moyens se sont-elles imposées dans les ménages ?
Nous aborderons ensemble ces questionnements à partir de photos et de documents d’époques. Les bornes chronologiques ne doivent pas être un frein, le plus important étant de faire une mémoire collective de ses pratiques alimentaires familiales. .
116 Boulevard Béranger Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Photolangage about our ancestors? food and their memories, from the end of the 19th century to the beginning of the 20th.
L’événement Mémoires culinaires d’hier et d’antan Tours a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT 37
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