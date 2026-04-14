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Formation – La comptabilité générale et l’application à l’enseignement privé, TOURS, Tours

Formation – La comptabilité générale et l’application à l’enseignement privé, TOURS, Tours

Formation – La comptabilité générale et l’application à l’enseignement privé, TOURS, Tours lundi 4 mai 2026.

Lieu : TOURS

Adresse : 33 rue Blaise Pascal 37000 tours

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Tarif : 790€ / personne

Formation – La comptabilité générale et l’application à l’enseignement privé 4 et 5 mai TOURS Indre-et-Loire

790€ / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T09:00:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00

PROGRAMME DE FORMATION

Durée de la formation : 14 heures

Objectifs de la comptabilité

  • La comptabilité générale, un outil d’information financière

  • La comptabilité générale, un outil de gestion

Organisation comptables

  • Principes fondamentaux

  • Production des résultats

  • Les contrôles internes et externes

Organisation de la comptabilité

  • Les moyens à mettre en œuvre

  • Les procédures et techniques comptables

Techniques comptables

  • Analyse d’enregistrements comptables des achats

  • Analyse d’enregistrements comptables des règlements fournisseurs

  • Analyse d’enregistrements comptables des ventes

  • Analyse d’enregistrements comptables des encaissements des familles

  • Analyse d’enregistrements divers (les charges de personnel / les emprunts bancaires / les frais bancaires / la caisse / les forfaits de fonctionnement / les subventions de fonctionnement / les subventions d’investissements)

Techniques de contrôles

  • La banque et le rapprochement bancaire

  • Les fournisseurs et le lettrage

  • Les autres tiers

  • Le compte familles

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Objectifs : Découvrir spécificités du secteur / Analyser opérations / Distinguer types de comptes / Maitriser nomenclature comptable / Etablir rapprochements bancaires / Contrôler comptes tiers formation comptabilite

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