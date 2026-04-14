Formation – La comptabilité générale et l’application à l’enseignement privé, TOURS, Tours
Formation – La comptabilité générale et l’application à l’enseignement privé, TOURS, Tours lundi 4 mai 2026.
Formation – La comptabilité générale et l’application à l’enseignement privé 4 et 5 mai TOURS Indre-et-Loire
790€ / personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T09:00:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00
PROGRAMME DE FORMATION
Durée de la formation : 14 heures
Objectifs de la comptabilité
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La comptabilité générale, un outil d’information financière
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La comptabilité générale, un outil de gestion
Organisation comptables
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Principes fondamentaux
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Production des résultats
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Les contrôles internes et externes
Organisation de la comptabilité
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Les moyens à mettre en œuvre
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Les procédures et techniques comptables
Techniques comptables
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Analyse d’enregistrements comptables des achats
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Analyse d’enregistrements comptables des règlements fournisseurs
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Analyse d’enregistrements comptables des ventes
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Analyse d’enregistrements comptables des encaissements des familles
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Analyse d’enregistrements divers (les charges de personnel / les emprunts bancaires / les frais bancaires / la caisse / les forfaits de fonctionnement / les subventions de fonctionnement / les subventions d’investissements)
Techniques de contrôles
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La banque et le rapprochement bancaire
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Les fournisseurs et le lettrage
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Les autres tiers
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Le compte familles
TOURS 33 rue Blaise Pascal 37000 tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://asrec-centre.sc-form.net/GessicaEDC/(S(kql1mck1wp4jxqowtra3z10c))/Inscription/InsEnLigneDomaine.aspx?S=2&D=LA_COMPTAB00001 »}]
Objectifs : Découvrir spécificités du secteur / Analyser opérations / Distinguer types de comptes / Maitriser nomenclature comptable / Etablir rapprochements bancaires / Contrôler comptes tiers formation comptabilite
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