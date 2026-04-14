Formation – La comptabilité générale et l’application à l’enseignement privé, TOURS, Tours

Formation – La comptabilité générale et l’application à l’enseignement privé 4 et 5 mai TOURS Indre-et-Loire

790€ / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T09:00:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00

PROGRAMME DE FORMATION

Durée de la formation : 14 heures

Objectifs de la comptabilité

La comptabilité générale, un outil d’information financière

La comptabilité générale, un outil de gestion

Organisation comptables

Principes fondamentaux

Production des résultats

Les contrôles internes et externes

Organisation de la comptabilité

Les moyens à mettre en œuvre

Les procédures et techniques comptables

Techniques comptables

Analyse d’enregistrements comptables des achats

Analyse d’enregistrements comptables des règlements fournisseurs

Analyse d’enregistrements comptables des ventes

Analyse d’enregistrements comptables des encaissements des familles

Analyse d’enregistrements divers (les charges de personnel / les emprunts bancaires / les frais bancaires / la caisse / les forfaits de fonctionnement / les subventions de fonctionnement / les subventions d’investissements)

Techniques de contrôles

La banque et le rapprochement bancaire

Les fournisseurs et le lettrage

Les autres tiers

Le compte familles

TOURS 33 rue Blaise Pascal 37000 tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://asrec-centre.sc-form.net/GessicaEDC/(S(kql1mck1wp4jxqowtra3z10c))/Inscription/InsEnLigneDomaine.aspx?S=2&D=LA_COMPTAB00001 »}]

Objectifs : Découvrir spécificités du secteur / Analyser opérations / Distinguer types de comptes / Maitriser nomenclature comptable / Etablir rapprochements bancaires / Contrôler comptes tiers formation comptabilite