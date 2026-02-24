Plein Phare Tours
Plein Phare
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Début : Mercredi 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
La Chaloupe Ecrans Ouverts du Bateau Ivre lance son premier défi de création de courts-métrages, ouvert à toutes et tous, amateur·trice·s et professionnel·le·s.
Écrans Ouverts spécial Faisons courts
Depuis 2022, la Chaloupe Ecrans Ouverts du Bateau Ivre propose des soirées Écrans Ouverts . Ces rencontres mensuelles entre réalisateur·trice·s et spectateur·trice·s ont donné lieu à la projection de plus de 100 courts-métrages.
Pour une séance originale au mois de mai 2026, la Chaloupe invite les réalisateurs et réalisatrices intéressé·e·s à tourner un court métrage sur la thématique commune
Et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir Le bateau ivre Arthur Rimbaud
Tous les films transmis seront diffusés ce mercredi 6 mai 2026. .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
The Bateau Ivre’s Chaloupe Ecrans Ouverts is launching its first short-film creation challenge, open to amateurs and professionals alike.
