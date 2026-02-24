Plein Phare

Tours Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2026-05-06 18:00:00

2026-05-06

La Chaloupe Ecrans Ouverts du Bateau Ivre lance son premier défi de création de courts-métrages, ouvert à toutes et tous, amateur·trice·s et professionnel·le·s.

Écrans Ouverts spécial Faisons courts

Depuis 2022, la Chaloupe Ecrans Ouverts du Bateau Ivre propose des soirées Écrans Ouverts . Ces rencontres mensuelles entre réalisateur·trice·s et spectateur·trice·s ont donné lieu à la projection de plus de 100 courts-métrages.

Pour une séance originale au mois de mai 2026, la Chaloupe invite les réalisateurs et réalisatrices intéressé·e·s à tourner un court métrage sur la thématique commune

Et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir Le bateau ivre Arthur Rimbaud

Tous les films transmis seront diffusés ce mercredi 6 mai 2026. .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

The Bateau Ivre’s Chaloupe Ecrans Ouverts is launching its first short-film creation challenge, open to amateurs and professionals alike.

