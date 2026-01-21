Balade nature découverte des plantes sauvages à Tours Tours
Balade nature découverte des plantes sauvages à Tours Tours dimanche 19 avril 2026.
Balade nature découverte des plantes sauvages à Tours
Rue de l’Auberdière Tours Indre-et-Loire
Tarif : 29 – 29 – EUR
29
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-04-19 2026-06-14 2026-09-13
Balade guidée pour apprendre à identifier les plantes sauvages comestibles, éviter les confusions toxiques et comprendre la richesse écologique et culinaire qui pousse à nos portes. La balade se termine par un verre de l’amitié partagé en toute convivialité (sans alcool).
Balade guidée pour apprendre à identifier les plantes sauvages comestibles, éviter les confusions toxiques et comprendre la richesse écologique et culinaire qui pousse à nos portes. La balade se termine par un verre de l’amitié partagé en toute convivialité (sans alcool). 29 .
Rue de l’Auberdière Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire savoirsauvage@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided walk to learn how to identify edible wild plants, avoid toxic confusion and understand the ecological and culinary wealth that grows on our doorstep. The walk ends with a friendly drink (alcohol-free).
L’événement Balade nature découverte des plantes sauvages à Tours Tours a été mis à jour le 2026-01-21 par ADT 37