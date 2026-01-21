Balade nature découverte des plantes sauvages à Tours Tours

Balade nature découverte des plantes sauvages à Tours

Rue de l’Auberdière Tours Indre-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-06-14 2026-09-13

Balade guidée pour apprendre à identifier les plantes sauvages comestibles, éviter les confusions toxiques et comprendre la richesse écologique et culinaire qui pousse à nos portes. La balade se termine par un verre de l’amitié partagé en toute convivialité (sans alcool).

Balade guidée pour apprendre à identifier les plantes sauvages comestibles, éviter les confusions toxiques et comprendre la richesse écologique et culinaire qui pousse à nos portes. La balade se termine par un verre de l'amitié partagé en toute convivialité (sans alcool).

Rue de l’Auberdière Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire savoirsauvage@gmail.com

English :

Guided walk to learn how to identify edible wild plants, avoid toxic confusion and understand the ecological and culinary wealth that grows on our doorstep. The walk ends with a friendly drink (alcohol-free).

