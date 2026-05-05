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Sauvons les meubles, Studio, Tours

Sauvons les meubles, Studio, Tours

Sauvons les meubles, Studio, Tours jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Studio

Adresse : 2, rue des Ursulines, Tours

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Sauvons les meubles Jeudi 7 mai, 19h45 Studio Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T19:45:00+02:00 – 2026-05-07T21:11:00+02:00
Fin : 2026-05-07T19:45:00+02:00 – 2026-05-07T21:11:00+02:00

Rencontre avec l’équipe du film.

Studio 2, rue des Ursulines, Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0573#showmovie?id=MVO0F »}]
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