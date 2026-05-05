Sauvons les meubles, Studio, Tours

Sauvons les meubles Jeudi 7 mai, 19h45 Studio Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T19:45:00+02:00 – 2026-05-07T21:11:00+02:00

Fin : 2026-05-07T19:45:00+02:00 – 2026-05-07T21:11:00+02:00

Rencontre avec l’équipe du film.

Studio 2, rue des Ursulines, Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0573#showmovie?id=MVO0F »}]

Renc. réal – Lucile est une photographe reconnue et indépendante. Apprenant que sa mère est malade, elle accourt dans la maison de son enfance, immédiatement rejointe par son frère, Paul. Là, ils d… Studio Sauvons les meubles