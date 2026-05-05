INSIDE SCOFIELD, Studio, Tours

INSIDE SCOFIELD Vendredi 8 mai, 19h00 Studio Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T19:00:00+02:00 – 2026-05-08T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-08T19:00:00+02:00 – 2026-05-08T20:30:00+02:00

Le ciné-club musique des Cinémas Studio propose le documentaire Inside Scofield de John Steinberg (2022 – 1h27) en partenariat avec le Petit faucheux. La projection sera suivie d’une intervention musicale d’Elie Garcia (guitare) et Julien Ducoin (contrebasse) qui mettra en valeur l’influence du guitariste américain sur leur musique et sur le jazz moderne.

Studio 2, rue des Ursulines, Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Ciné-concert jazz Studio INSIDE SCOFIELD