INSIDE SCOFIELD, Studio, Tours
INSIDE SCOFIELD, Studio, Tours vendredi 8 mai 2026.
INSIDE SCOFIELD Vendredi 8 mai, 19h00 Studio Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T19:00:00+02:00 – 2026-05-08T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-08T19:00:00+02:00 – 2026-05-08T20:30:00+02:00
Le ciné-club musique des Cinémas Studio propose le documentaire Inside Scofield de John Steinberg (2022 – 1h27) en partenariat avec le Petit faucheux. La projection sera suivie d’une intervention musicale d’Elie Garcia (guitare) et Julien Ducoin (contrebasse) qui mettra en valeur l’influence du guitariste américain sur leur musique et sur le jazz moderne.
Studio 2, rue des Ursulines, Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Ciné-concert jazz Studio INSIDE SCOFIELD
À voir aussi à Tours (Indre-et-Loire)
- Plein Phare Tours 6 mai 2026
- Sauvons les meubles, Studio, Tours 7 mai 2026
- Visite Guidée La Tour Charlemagne au coucher du soleil Tours 7 mai 2026
- Le roi borgne Tours 8 mai 2026
- Radio Europ’ : histoires et voix d’élèves, Collège Alphonse de Lamartine, Tours 8 mai 2026