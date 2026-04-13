Radio Europ’ : histoires et voix d’élèves, Collège Alphonse de Lamartine, Tours

Radio Europ’ : histoires et voix d’élèves Vendredi 8 mai, 08h00 Collège Alphonse de Lamartine Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T08:00:00+02:00 – 2026-05-08T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-08T08:00:00+02:00 – 2026-05-08T17:30:00+02:00

Dans le cadre de notre projet de web radio européenne, nos élèves bilingues espagnol participent à la création d’émissions autour de thématiques culturelles, citoyennes et européennes. Ce projet favorise l’expression orale, la créativité et le travail en équipe, tout en sensibilisant les élèves aux médias et aux technologies numériques. Nous travaillons avec les élèves de 4ème de la Section Bilangue Espagnol et avec la professeure d’espagnol, la documentaliste et en partenariat avec la Maison de l’Europe. Les productions des élèves seront présentées dans le cadre du concours Europorters, pour partager leurs voix et leurs idées à l’échelle européenne.

Collège Alphonse de Lamartine Bd Tonnellé, 37000 Tours Tours 37520 Rabelais-Tonnellé Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://clg-lamartine-tours.tice.ac-orleans-tours.fr

Nos élèves »bilangues espagnol » participent à un projet de webradio européenne, où ils créent des émissions sur des thématiques citoyennes. Les productions seront présentées au concours Europorters. Web radio espagnol