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Atelier cuisine apéro tableau Tours

Atelier cuisine apéro tableau Tours

Atelier cuisine apéro tableau Tours mardi 26 mai 2026.

Adresse : 116 Boulevard Béranger

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 25 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Tours

Atelier cuisine apéro tableau

116 Boulevard Béranger Tours Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-26 18:30:00
fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :
2026-05-26

Aude Freslon (Mélilo, traiteur & cheffe privée) vous invite à découvrir l’art du Grazing , pratique culinaire qui consiste à transformer vos tables en tableaux comestibles colorés.
Aude Freslon (Mélilo, traiteur & cheffe privée) vous invite à découvrir l’art du Grazing , pratique culinaire qui consiste à transformer vos tables en tableaux comestibles colorés.

L’atelier débutera par le dressage d’amuse-bouches (produits locaux et de saison) qui viendront ensuite prendre vie sur des planches apéritives individuelles composées selon votre inspiration.

Une dégustation conviviale des œuvres culinaires clôturera cette animation. 25  .

116 Boulevard Béranger Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

Aude Freslon (Mélilo, caterer & private chef) invites you to discover the art of Grazing , a culinary practice that transforms your tables into colorful edible tableaux.

L’événement Atelier cuisine apéro tableau Tours a été mis à jour le 2026-04-19 par ADT 37

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