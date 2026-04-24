Tours

Atelier cuisine apéro tableau

116 Boulevard Béranger Tours Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-26 18:30:00

fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Aude Freslon (Mélilo, traiteur & cheffe privée) vous invite à découvrir l’art du Grazing , pratique culinaire qui consiste à transformer vos tables en tableaux comestibles colorés.

Aude Freslon (Mélilo, traiteur & cheffe privée) vous invite à découvrir l’art du Grazing , pratique culinaire qui consiste à transformer vos tables en tableaux comestibles colorés.

L’atelier débutera par le dressage d’amuse-bouches (produits locaux et de saison) qui viendront ensuite prendre vie sur des planches apéritives individuelles composées selon votre inspiration.

Une dégustation conviviale des œuvres culinaires clôturera cette animation. 25 .

116 Boulevard Béranger Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Aude Freslon (Mélilo, caterer & private chef) invites you to discover the art of Grazing , a culinary practice that transforms your tables into colorful edible tableaux.

L’événement Atelier cuisine apéro tableau Tours a été mis à jour le 2026-04-19 par ADT 37