Atelier cuisine apéro tableau Tours
Atelier cuisine apéro tableau Tours mardi 26 mai 2026.
Tours
Atelier cuisine apéro tableau
116 Boulevard Béranger Tours Indre-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-26 18:30:00
fin : 2026-05-26 20:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Aude Freslon (Mélilo, traiteur & cheffe privée) vous invite à découvrir l’art du Grazing , pratique culinaire qui consiste à transformer vos tables en tableaux comestibles colorés.
Aude Freslon (Mélilo, traiteur & cheffe privée) vous invite à découvrir l’art du Grazing , pratique culinaire qui consiste à transformer vos tables en tableaux comestibles colorés.
L’atelier débutera par le dressage d’amuse-bouches (produits locaux et de saison) qui viendront ensuite prendre vie sur des planches apéritives individuelles composées selon votre inspiration.
Une dégustation conviviale des œuvres culinaires clôturera cette animation. 25 .
116 Boulevard Béranger Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Aude Freslon (Mélilo, caterer & private chef) invites you to discover the art of Grazing , a culinary practice that transforms your tables into colorful edible tableaux.
L’événement Atelier cuisine apéro tableau Tours a été mis à jour le 2026-04-19 par ADT 37
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