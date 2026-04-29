Howard Hinton Sevens, tournoi international de rugby à 7 Tours
Howard Hinton Sevens, tournoi international de rugby à 7 Tours vendredi 29 mai 2026.
Tours
Howard Hinton Sevens, tournoi international de rugby à 7
5 rue Camille Danguillaume Tours Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Le HH7, tournoi international de rugby à 7, revient les 29, 30 et 31 Mai au Stade de la Vallée du
Cher à Tours. Plus de 200 matchs à suivre ! Buvettes, resto, animations au plus prêt des terrains.
La 29ème édition du Howard Hinton Sevens, tournoi international de rugby à 7, aura lieu les 29, 30
et 31 mai au complexe sportif de la Vallée du Cher à Tours. Venez assister à plus de 200 matchs de
rugby à 7 samedi et dimanche, avec des compétions juniors, open, Élites masculines et féminines
lord de cette 1ère étape du championnat de France. Soirée rugby à 5 le vendredi. Buvettes,
restaurations, animations au village situé en bord des terrains pour ne rien manquer des matchs
entre amis ou en famille. 8 .
5 rue Camille Danguillaume Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@howardhintonsevens.com
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English : Howard Hinton Sevens
In partnership with the City of Tours, the Howard Hinton Seven is an international rugby 7s tournament.
10,000 people are expected over the 3 days, bringing together 2,200 players in 150 teams.
On the programme: from the very high level (men’s and women’s professional) to the amateur…
L’événement Howard Hinton Sevens, tournoi international de rugby à 7 Tours a été mis à jour le 2026-04-27 par Tours Val de Loire Tourisme
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