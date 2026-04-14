Formation – La comptabilité analytique dans un établissement d’enseignement privé, TOURS, Tours

Formation – La comptabilité analytique dans un établissement d’enseignement privé 28 et 29 mai TOURS Indre-et-Loire

790 € / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T09:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

Programme de formation

Durée de la formation : 14 heures

Objectifs de la comptabilité analytique

Le cadre réglementaire de l’Enseignement sous contrat d’association

La comptabilité analytique : un outil de gestion, un outil statistique

Comprendre la comptabilité analytique et ses enjeux

Fondements de la mis en place de la gestion patrimoniale

Secteur de la gestion patrimoniale

Secteur de la gestion scolaire

Notion d’équivalent loyer

Mettre en œuvre la comptabilité analytique

Conditions de mise en oeuvre :

Sensibilisation des équipes aux enjeux

Estimation du temps nécessaire pour la mise en place et calendrier

Validation par le Conseil d’Administration

Rôle de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes

Contrôle interne de la bonne utilisation du plan comptable analytique

Mise en œuvre de la comptabilité analytique :

Comptabilité générale et comptabilité analytique : deux plans comptables distincts

Identification des centres de coûts de l’établissement

Définition des sections analytiques et des clés de répartition adaptées

Modalités de calcul des clés de répartition

Travail sur les immobilisations et leur affectation

Précision sur les charges d’entretien : distinction gestion scolaire /gestion patrimoniale

Gestion budgétaire et analytique : avantages et risques

TOURS 33 rue Blaise Pascal 37000 tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://asrec-centre.sc-form.net/GessicaEDC/(S(s2x3ybnepg4mtnrpqhjikvq5))/Inscription/InsEnLigneDomaine.aspx?S=2&D=COMPTABILI00002 »}]

Objectifs : Mettre en place et utiliser la comptabilité analytique pour permettre le respect du cadre règlementaire (fonds privés, fonds publics), l’analyse des coûts et la gestion prévisionnelle formation comptabilite analytique