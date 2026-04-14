Formation – La comptabilité analytique dans un établissement d’enseignement privé, TOURS, Tours
Formation – La comptabilité analytique dans un établissement d’enseignement privé, TOURS, Tours jeudi 28 mai 2026.
Formation – La comptabilité analytique dans un établissement d’enseignement privé 28 et 29 mai TOURS Indre-et-Loire
790 € / personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T09:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00
Programme de formation
Durée de la formation : 14 heures
Objectifs de la comptabilité analytique
-
Le cadre réglementaire de l’Enseignement sous contrat d’association
-
La comptabilité analytique : un outil de gestion, un outil statistique
Comprendre la comptabilité analytique et ses enjeux
-
Fondements de la mis en place de la gestion patrimoniale
-
Secteur de la gestion patrimoniale
-
Secteur de la gestion scolaire
-
Notion d’équivalent loyer
Mettre en œuvre la comptabilité analytique
Conditions de mise en oeuvre :
-
Sensibilisation des équipes aux enjeux
-
Estimation du temps nécessaire pour la mise en place et calendrier
-
Validation par le Conseil d’Administration
-
Rôle de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes
-
Contrôle interne de la bonne utilisation du plan comptable analytique
Mise en œuvre de la comptabilité analytique :
-
Comptabilité générale et comptabilité analytique : deux plans comptables distincts
-
Identification des centres de coûts de l’établissement
-
Définition des sections analytiques et des clés de répartition adaptées
-
Modalités de calcul des clés de répartition
-
Travail sur les immobilisations et leur affectation
-
Précision sur les charges d’entretien : distinction gestion scolaire /gestion patrimoniale
Gestion budgétaire et analytique : avantages et risques
TOURS 33 rue Blaise Pascal 37000 tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://asrec-centre.sc-form.net/GessicaEDC/(S(s2x3ybnepg4mtnrpqhjikvq5))/Inscription/InsEnLigneDomaine.aspx?S=2&D=COMPTABILI00002 »}]
Objectifs : Mettre en place et utiliser la comptabilité analytique pour permettre le respect du cadre règlementaire (fonds privés, fonds publics), l’analyse des coûts et la gestion prévisionnelle formation comptabilite analytique
À voir aussi à Tours (Indre-et-Loire)
- Sinon ça va Tours 16 avril 2026
- Une fille en or, Studio, Tours 16 avril 2026
- Une fille en or, Studio, Tours 16 avril 2026
- Volo + Mesparrow Tours 17 avril 2026
- Puppetmastaz + Trifouille 1er Tours 18 avril 2026