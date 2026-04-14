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Formation – La comptabilité analytique dans un établissement d’enseignement privé, TOURS, Tours

Formation – La comptabilité analytique dans un établissement d’enseignement privé, TOURS, Tours

Formation – La comptabilité analytique dans un établissement d’enseignement privé, TOURS, Tours jeudi 28 mai 2026.

Lieu : TOURS

Adresse : 33 rue Blaise Pascal 37000 tours

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif : 790 € / personne

Formation – La comptabilité analytique dans un établissement d’enseignement privé 28 et 29 mai TOURS Indre-et-Loire

790 € / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T09:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

Programme de formation

Durée de la formation : 14 heures

Objectifs de la comptabilité analytique

  • Le cadre réglementaire de l’Enseignement sous contrat d’association

  • La comptabilité analytique : un outil de gestion, un outil statistique

Comprendre la comptabilité analytique et ses enjeux

  • Fondements de la mis en place de la gestion patrimoniale

  • Secteur de la gestion patrimoniale

  • Secteur de la gestion scolaire

  • Notion d’équivalent loyer

Mettre en œuvre la comptabilité analytique
Conditions de mise en oeuvre :

  • Sensibilisation des équipes aux enjeux

  • Estimation du temps nécessaire pour la mise en place et calendrier

  • Validation par le Conseil d’Administration

  • Rôle de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes

  • Contrôle interne de la bonne utilisation du plan comptable analytique

Mise en œuvre de la comptabilité analytique :

  • Comptabilité générale et comptabilité analytique : deux plans comptables distincts

  • Identification des centres de coûts de l’établissement

  • Définition des sections analytiques et des clés de répartition adaptées

  • Modalités de calcul des clés de répartition

  • Travail sur les immobilisations et leur affectation

  • Précision sur les charges d’entretien : distinction gestion scolaire /gestion patrimoniale

Gestion budgétaire et analytique : avantages et risques

TOURS 33 rue Blaise Pascal 37000 tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://asrec-centre.sc-form.net/GessicaEDC/(S(s2x3ybnepg4mtnrpqhjikvq5))/Inscription/InsEnLigneDomaine.aspx?S=2&D=COMPTABILI00002 »}]
Objectifs : Mettre en place et utiliser la comptabilité analytique pour permettre le respect du cadre règlementaire (fonds privés, fonds publics), l’analyse des coûts et la gestion prévisionnelle formation comptabilite analytique

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