Découvrir votre créativité par les sens Tours
Découvrir votre créativité par les sens Tours mardi 26 mai 2026.
Tours
Découvrir votre créativité par les sens
116 Boulevard Béranger Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-26 14:30:00
fin : 2026-05-26 16:30:00
Date(s) :
2026-05-26
Les sens sont les capteurs avec lesquels nous découvrons le monde (A. Damasio). Lors de cet atelier, les participants seront invités à des exercices de vagabondage mental
Les sens sont les capteurs avec lesquels nous découvrons le monde (A. Damasio)
Lors de cet atelier, les participants seront invités à des exercices de vagabondage mental, qui leur permettront de
– découvrir la richesse de nos perceptions sensorielles dans l’approche d’une œuvre d’art,
– explorer les liens fertiles entre nos sens et notre imagination,
– inventer ensemble des récits imaginaires à partir de stimuli sensoriels.
Atelier animé par Colette CHAMBON et Françoise ROUX, association CréaCentre .
116 Boulevard Béranger Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
The senses are the sensors with which we discover the world (A. Damasio). During this workshop, participants will be invited to engage in mental wandering exercises
L’événement Découvrir votre créativité par les sens Tours a été mis à jour le 2026-04-30 par ADT 37
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