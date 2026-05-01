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Découvrir votre créativité par les sens Tours

Découvrir votre créativité par les sens Tours

Découvrir votre créativité par les sens Tours mardi 26 mai 2026.

Adresse : 116 Boulevard Béranger

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Tours

Découvrir votre créativité par les sens

116 Boulevard Béranger Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-26 14:30:00
fin : 2026-05-26 16:30:00

Date(s) :
2026-05-26

Les sens sont les capteurs avec lesquels nous découvrons le monde (A. Damasio). Lors de cet atelier, les participants seront invités à des exercices de vagabondage mental
Les sens sont les capteurs avec lesquels nous découvrons le monde (A. Damasio)

Lors de cet atelier, les participants seront invités à des exercices de vagabondage mental, qui leur permettront de
– découvrir la richesse de nos perceptions sensorielles dans l’approche d’une œuvre d’art,
– explorer les liens fertiles entre nos sens et notre imagination,
– inventer ensemble des récits imaginaires à partir de stimuli sensoriels.

Atelier animé par Colette CHAMBON et Françoise ROUX, association CréaCentre   .

116 Boulevard Béranger Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

The senses are the sensors with which we discover the world (A. Damasio). During this workshop, participants will be invited to engage in mental wandering exercises

L’événement Découvrir votre créativité par les sens Tours a été mis à jour le 2026-04-30 par ADT 37

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