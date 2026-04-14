Visite Guidée Les maisons closes Tours
Visite Guidée Les maisons closes Tours vendredi 29 mai 2026.
Tours
Visite Guidée Les maisons closes
A l’angle de la Rue du Maréchal Foch et de la Rue Nationale Tours Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-08-05 11:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-07-27 2026-08-05
Fermées en 1946, les maisons closes intriguent et suscitent toujours la curiosité. Ce circuit est l’occasion de découvrir l’histoire des maisons closes de Tours, en particulier l’Étoile Bleue, dernier édifice conservé et présentant un décor exceptionnel.
Fermées en 1946, les maisons closes intriguent et suscitent toujours la curiosité.
Ce circuit est l’occasion de découvrir l’histoire des maisons closes de Tours, en particulier l’Étoile Bleue, dernier édifice conservé et présentant un décor exceptionnel.
Cette visite est labelisée Ville d’Art et d’Histoire. 12 .
A l’angle de la Rue du Maréchal Foch et de la Rue Nationale Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr
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English :
Closed in 1946, the brothels still intrigue and arouse curiosity. This tour is an opportunity to discover the history of the brothels of Tours, in particular the Blue Star, the last preserved building with an exceptional decor.
L’événement Visite Guidée Les maisons closes Tours a été mis à jour le 2026-04-14 par Tours Val de Loire Tourisme
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