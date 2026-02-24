Le roi borgne Tours

Le roi borgne

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Jeudi 2026-05-07 20:00:00

2026-05-07

2026-05-07

Tantôt en stand-up, tantôt en chansons, ou encore en invitant des personnages à présenter leurs perspectives, il explore une question qu’il vaut mieux ne pas se poser un lundi matin.

LE ROI BORGNE La Vie ou la Mort ?

Avec de l'argent, on peut sauver le monde ou le détruire.

Avec la question Pourquoi ? c'est pareil.

Bonsoir.

Les humains sont arrivés sur planète Terre avec un pouvoir étrange les questions. Un jour du 21e siècle après Jésus Christ, en regardant derrière et devant lui, le Roi Borgne s'est soudain demandé Pourquoi préserver la vie ?

Tantôt en stand-up, tantôt en chansons, ou encore en invitant des personnages à présenter leurs perspectives, il explore une question qu'il vaut mieux ne pas se poser un lundi matin. Mais un vendredi soir, pourquoi pas ?

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Sometimes in stand-up, sometimes in song, and sometimes inviting characters to present their perspectives, he explores a question best left unasked on a Monday morning.

