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Répétition Chorale Populaire dans la grande salle, Grand Théâtre de Tours, Tours

Répétition Chorale Populaire dans la grande salle, Grand Théâtre de Tours, Tours

Répétition Chorale Populaire dans la grande salle, Grand Théâtre de Tours, Tours samedi 9 mai 2026.

Lieu : Grand Théâtre de Tours

Adresse : 34 rue de la scellerie 37000 tours

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : accès libre

Répétition Chorale Populaire dans la grande salle Samedi 9 mai, 10h30 Grand Théâtre de Tours Indre-et-Loire

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Grand Théâtre de Tours 34 rue de la scellerie 37000 tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Opéra de Tours

© Gérard Proust

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