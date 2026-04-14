Visites-guidées avec le service du patrimoine de la Ville de Tours, Grand Théâtre de Tours, Tours
Visites-guidées avec le service du patrimoine de la Ville de Tours, Grand Théâtre de Tours, Tours samedi 9 mai 2026.
Visites-guidées avec le service du patrimoine de la Ville de Tours Samedi 9 mai, 09h00, 10h15, 11h30 Grand Théâtre de Tours Indre-et-Loire
Gratuit, Réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T10:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T11:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00
Visite guidée sur l’histoire du bâtiment et son architecture. Découvrez à cette occasion les espaces monumentaux et la salle de spectacle.
Grand Théâtre de Tours 34 rue de la scellerie 37000 tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Opéra de Tours
© Gérard Proust
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