Visites-guidées avec le service du patrimoine de la Ville de Tours, Grand Théâtre de Tours, Tours

Visites-guidées avec le service du patrimoine de la Ville de Tours Samedi 9 mai, 09h00, 10h15, 11h30 Grand Théâtre de Tours Indre-et-Loire

Gratuit, Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T10:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T11:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00

Visite guidée sur l’histoire du bâtiment et son architecture. Découvrez à cette occasion les espaces monumentaux et la salle de spectacle.

Grand Théâtre de Tours 34 rue de la scellerie 37000 tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Opéra de Tours

© Gérard Proust