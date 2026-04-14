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Visites-guidées avec le service du patrimoine de la Ville de Tours, Grand Théâtre de Tours, Tours

Visites-guidées avec le service du patrimoine de la Ville de Tours, Grand Théâtre de Tours, Tours

Visites-guidées avec le service du patrimoine de la Ville de Tours, Grand Théâtre de Tours, Tours samedi 9 mai 2026.

Lieu : Grand Théâtre de Tours

Adresse : 34 rue de la scellerie 37000 tours

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : Gratuit, Réservation obligatoire

Visites-guidées avec le service du patrimoine de la Ville de Tours Samedi 9 mai, 09h00, 10h15, 11h30 Grand Théâtre de Tours Indre-et-Loire

Gratuit, Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T10:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T11:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00

Visite guidée sur l’histoire du bâtiment et son architecture. Découvrez à cette occasion les espaces monumentaux et la salle de spectacle.

Grand Théâtre de Tours 34 rue de la scellerie 37000 tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Opéra de Tours

© Gérard Proust

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