Atelier d’écriture Tours
Atelier d’écriture Tours samedi 9 mai 2026.
Tours
Atelier d’écriture
1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 16:00:00
Date(s) :
2026-05-09
La librairie du CCC OD vous propose de participer à un atelier d’écriture autour de l’exposition Là où les organes oragent de Laura Bottereau & Marine Fiquet.
La librairie du CCC OD vous propose de participer à un atelier d’écriture autour de l’exposition Là où les organes oragent de Laura Bottereau & Marine Fiquet.
Expérimentez l’exposition en profitant d’un temps d’écriture convivial. Nous vous proposerons des contraintes, des exercices et un support d’écriture ludique pour développer l’imaginaire et la créativité par le texte.
Que vous soyez novices ou confirmé.es, l’atelier d’écriture est ouvert à tous.tes, quel que soit votre rapport à l’écriture. 12 .
1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
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English :
The CCC OD bookshop invites you to take part in a writing workshop based on the exhibition Là où les organes oragent by Laura Bottereau & Marine Fiquet.
L’événement Atelier d’écriture Tours a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT 37
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